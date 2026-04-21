Les Travailleurs de la mer, Ancien Carmel, Avignon

Les Travailleurs de la mer 4 – 23 juillet Ancien Carmel Vaucluse

Tarifs : de XX € à XX €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T11:15:00+02:00

Fin : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T11:15:00+02:00

Les Travailleurs de la mer, d’après le roman de Victor Hugo

SUCCÈS AVIGNON OFF 2025

Adaptation Elya Birman et Clémentine Niewdanski / Mise en scène Clémentine Niewdanski / Avec Elya Birman, et les voix de Anthony Roullier et Clémentine Niewdanski / scénographie Estelle Gautier / Lumières Florent Penide / Son Thibaut Champagne

Partenaires : Région Pays De La Loire, Commune de l’île d’Yeu / Soutiens : Carreau du temple, Wip Villette, TU de Nantes, Communes De Challans, Fontenay-Le-Comte et Luçon

Durée 1h15 / à partir de 12 ans

RÉSUMÉ

Prodigieux chef-d’œuvre de Victor Hugo, ce seul en scène est le récit éblouissant d’un homme poussé au-delà de ses limites. Gilliatt, personnage étrange et isolé, aime en secret Déruchette à qui il n’a jamais osé parler, et cet amour semble impossible. Un navire fait naufrage. Son propriétaire promet la main de la jeune fille à qui sauvera le bateau. Gilliatt se précipite alors en pleine mer où la tempête fait rage, pour tenter de secourir l’épave… C’est le début d’une aventure aux périls les plus extrêmes. Véritable performance d’acteur, ce spectacle est une plongée vertigineuse au cœur de la nature et des mystères du monde.

PRESSE

« Bouleversant et grandiose » LE FIGARO

« Elya Birman nous embarque avec Hugo » L’HUMANITÉ

« Fabuleux » TÉLÉRAMA

« Le comédien est prodigieux » THÉÂTRE(S) MAGAZINE »

« Un grand moment de théâtre » LE DAUPHINÉ

« On sort abasourdi, époustouflé, sans voix, par tant de talents conjugués. À voir absolument ! » COUP DE THÉÂTRE

« Un vrai choc de théâtre » PUBLIK’ART

« Interprétation impressionnante d’Elya Birman » L’OEIL D’OLIVIER

« Une vraie performance de comédien au service d’un texte sublime. Un travail admirable » FROGGY’S DELIGHT

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Ancien Carmel 3, rue de l’Observance – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Captavideo.live », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « LES TRAVAILLEURS BA 6 MODIFS 2024 », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1936955365-20a23d6ed92235ec63c5913324f5c7283f59dbac391f21710dbfda456d9f81ec-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/1018707389 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/captavideolive », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Ce seul en scène est le récit éblouissant d’un homme poussé au-delà de ses limites. Véritable performance d’acteur, c’est une plongée vertigineuse au cœur de la nature et des mystères du monde.

Filip Flatau