Les aveugles, La Manufacture, Festival Off, Avignon, Avignon

Les aveugles 4 – 21 juillet La Manufacture, Festival Off, Avignon Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:30:00+02:00 – 2026-07-04T11:10:00+02:00

Fin : 2026-07-21T16:30:00+02:00 – 2026-07-21T17:10:00+02:00

Douze aveugles attendent, immobiles, dans une forêt très ancienne, d’apparence éternelle, sous un ciel profondément étoilé. Ils guettent le retour de leur guide, un prêtre.

Dans cette adaptation immersive inédite, les douze spectateurs prennent place sur scène, équipés de casques de réalité virtuelle. Grâce à ce dispositif, ils sont plongés dans un univers brut et poétique.

Création majeure d’INVIVO en 2021, lauréate du Prix Future is Sensible 2022 au GIFF de Genève, Les aveugles est présentée pour la première fois au Festival OFF d’Avignon, après plus de 300 représentations.

« Loin du sensationnalisme permis par la réalité virtuelle, l’équipe s’adonne à un travail d’impressionnistes, fin, délicat, sensible, conforme, en tous points, à l’onirisme de Maeterlinck. »

SCENEWEB

La Manufacture, Festival Off, Avignon 2 rue des écoles 84000 Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

INVIVO – Julien Dubuc Maurice Maeterlinck théâtre immersif

©Nicolas Richard