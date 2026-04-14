POUR L’ÉTERNITÉ, Hélène Berr et Odile Neuburger, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon
POUR L’ÉTERNITÉ, Hélène Berr et Odile Neuburger, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon samedi 4 juillet 2026.
POUR L’ÉTERNITÉ, Hélène Berr et Odile Neuburger 4 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T11:15:00+02:00
Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T11:15:00+02:00
Mise en Scène : Éric Bouvron
Adaptation : Virginie Bienaimé
avec Virginie Bienaimé et Manon Leroy
Production : Compagnie du Shaboté
Diffusion : Les Passionnés du rêve
Deux destins, une amitié, une mémoire.
Hélène et Odile se rencontrent sur les bancs de l’école. Très jeunes, elles s’écrivent. Les lettres circulent, vives, libres, complices.
Puis l’Histoire tranche.
En 1942, Odile part. Hélène reste. Rester devient un choix. Écrire devient un acte. À Paris, elle tient un Journal, témoignage d’un quotidien menacé.
Une amitié face à la persécution. Une jeunesse face à la violence. Deux voix face à l’effacement.
POUR L’ÉTERNITÉ est la première adaptation théâtrale des écrits croisés d’Hélène Berr et d’Odile Neuburger.
Un spectacle sensible pour transmettre une mémoire essentielle… et ne jamais oublier.
Textes d’après :
– Correspondance 1934-1944 – Hélène Berr, Odile Neuburger et
– Journal (1942-1944) Hélène Berr
Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 32 76 02 79 »}, {« type »: « link », « value »: « https://theatre-petit-louvre.fr/avignon/ »}]
POUR L’ÉTERNITÉ raconte l’amitié entre Hélène et Odile. À travers leurs lettres, deux jeunes femmes traversent l’Occupation avec lucidité et courage. Une histoire vraie qui résonne encore aujourd’hui.
ciedushabote
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