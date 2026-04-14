POUR L’ÉTERNITÉ, Hélène Berr et Odile Neuburger, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon

POUR L’ÉTERNITÉ, Hélène Berr et Odile Neuburger 4 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T11:15:00+02:00

Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T11:15:00+02:00

Mise en Scène : Éric Bouvron

Adaptation : Virginie Bienaimé

avec Virginie Bienaimé et Manon Leroy

Production : Compagnie du Shaboté

Diffusion : Les Passionnés du rêve

Deux destins, une amitié, une mémoire.

Hélène et Odile se rencontrent sur les bancs de l’école. Très jeunes, elles s’écrivent. Les lettres circulent, vives, libres, complices.

Puis l’Histoire tranche.

En 1942, Odile part. Hélène reste. Rester devient un choix. Écrire devient un acte. À Paris, elle tient un Journal, témoignage d’un quotidien menacé.

Une amitié face à la persécution. Une jeunesse face à la violence. Deux voix face à l’effacement.

POUR L’ÉTERNITÉ est la première adaptation théâtrale des écrits croisés d’Hélène Berr et d’Odile Neuburger.

Un spectacle sensible pour transmettre une mémoire essentielle… et ne jamais oublier.

Textes d’après :

– Correspondance 1934-1944 – Hélène Berr, Odile Neuburger et

– Journal (1942-1944) Hélène Berr

Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 32 76 02 79 »}, {« type »: « link », « value »: « https://theatre-petit-louvre.fr/avignon/ »}]

POUR L’ÉTERNITÉ raconte l’amitié entre Hélène et Odile. À travers leurs lettres, deux jeunes femmes traversent l’Occupation avec lucidité et courage. Une histoire vraie qui résonne encore aujourd’hui.

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