Soirée Bib’ en herbe, Parc de l’Abbaye St Ruf, Avignon
mardi 28 juillet 2026 · Parc de l'Abbaye St Ruf · Avignon
Informations pratiques
Soirée Bib’ en herbe Mardi 28 juillet, 18h00 Parc de l’Abbaye St Ruf Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T20:00:00+02:00
Dans un grand espace ouvert, venez passer le début de soirée en compagnie de vos bibliothécaires, profitez des animations créatives et ludiques et vous détendre dans notre espace de lecture en plein air !
Parc de l’Abbaye St Ruf Avenue du Moulin Notre Dame 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.avignon.fr/les-equipements/les-parcs-et-jardins/les-parcs-du-centre-ville/parc-du-rocher-des-doms-4-1-3-4 Ouverture :
à partir de 7h30 toute l’année
Fermeture :
Octobre à mars : 18h00
Avril, mai, août, septembre : 20h00
Juin, juillet : 22h00 Tram :
Station Jouveau
Vélopop :
Station Place Saint-Ruf
Pied d’immeuble Un été à Avignon Hors les murs
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