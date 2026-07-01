Soirée Bib’ en herbe, Parc de l’Abbaye St Ruf, Avignon

Informations pratiques

Soirée Bib’ en herbe Mardi 28 juillet, 18h00 Parc de l’Abbaye St Ruf Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T18:00:00+02:00 – 2026-07-28T20:00:00+02:00

Dans un grand espace ouvert, venez passer le début de soirée en compagnie de vos bibliothécaires, profitez des animations créatives et ludiques et vous détendre dans notre espace de lecture en plein air !

Parc de l’Abbaye St Ruf Avenue du Moulin Notre Dame 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.avignon.fr/les-equipements/les-parcs-et-jardins/les-parcs-du-centre-ville/parc-du-rocher-des-doms-4-1-3-4 Ouverture :

à partir de 7h30 toute l’année

Fermeture :

Octobre à mars : 18h00

Avril, mai, août, septembre : 20h00

Juin, juillet : 22h00 Tram :

Station Jouveau

Vélopop :

Station Place Saint-Ruf

Pied d’immeuble Un été à Avignon Hors les murs