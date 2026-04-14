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Babillages, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon

Babillages, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon

Babillages, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Paul & Alice Cluchier

Adresse : Parc de la Cantonne 84000 Avignon

Ville : 84000 Avignon

Département : Vaucluse

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

Babillages Mercredi 17 juin, 10h00 Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:00:00+02:00 – 2026-06-17T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:00:00+02:00 – 2026-06-17T10:30:00+02:00

Douces histoires et comptines pour les tout-petits (de 0 à 3 ans).

Bibliothèque Paul & Alice Cluchier Parc de la Cantonne 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Montfavet Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 60 50 35 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h Entrée par le parc de la Cantonne, avenue des Vertes rives • En voiture, parking rue Marius Saïn ou place de l’Eglise • ORIZO : ligne 4, 12, 13, arrêt Mairie de Montfavet et Allobus Montfavet (service de transport sur réservation)
Séance de conte lecture animation

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