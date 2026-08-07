Bâbord Live Show Théâtre du Cloître Bellac

Informations pratiques

Bellac

Bâbord Live Show

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 17:00:00

fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Bâbord n’est pas là pour faire de l’ombre à Tupac mais pour vous faire découvrir celui qui se trouve à Bellac !

Nouveau complice du label Bâbord, le Théâtre du Cloître accueille l’équipage pour une soirée musicale et conviviale. Pour l’occasion venez (re)découvrir les artistes Leïla Huissoud (chanson), le duo Cam & Leo (jazz/world) ainsi que le duo Maloutt. Retrouvez aussi un marché culturel local (disquaire, libraire, radios, assos…) et une présentation de Bâbord.

En attendant, quelques infos Bâbord est la première démarche de labellisation éthique dans le domaine de la musique. Ce label, identifiable grâce à sa pastille rose, figure sur les disques, affiches de concerts ou programmations de festivals. À l’image d’un miel bio, d’un café équitable, il met en lumière des artistes produits en Nouvelle-Aquitaine dans le respect de certains engagements (environnement, égalité …) .

Théâtre du Cloître Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Bâbord Live Show

L’événement Bâbord Live Show Bellac a été mis à jour le 2026-08-07 par Terres de Limousin