Spectacle Baignoire Publique Place de la République Bellac
vendredi 14 août 2026 · Place de la République · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Spectacle Baignoire Publique
Place de la République Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 20:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Dans le cadre du Festival Précaire. Ils débarquent avec leur baignoire, objet du quotidien et lieur de toutes les réflexions. Ils attendent quelque chose. Ca va arriver ! . Pourtant aucun signe… Cette frêle embarcation à tôt fait de devenir le support idéal pour toutes sortes d’acrobaties et de réflexions sur le monde qui les entoure. Tout public. Pensez à réserver votre place ! .
Place de la République Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52
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English : Spectacle Baignoire Publique
L’événement Spectacle Baignoire Publique Bellac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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