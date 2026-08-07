Spectacle Baignoire Publique Place de la République Bellac

Informations pratiques

Bellac

Spectacle Baignoire Publique

Place de la République Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 20:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Dans le cadre du Festival Précaire. Ils débarquent avec leur baignoire, objet du quotidien et lieur de toutes les réflexions. Ils attendent quelque chose. Ca va arriver ! . Pourtant aucun signe… Cette frêle embarcation à tôt fait de devenir le support idéal pour toutes sortes d’acrobaties et de réflexions sur le monde qui les entoure. Tout public. Pensez à réserver votre place ! .

Place de la République Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52

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English : Spectacle Baignoire Publique

L’événement Spectacle Baignoire Publique Bellac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin