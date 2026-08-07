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Spectacle Baignoire Publique Place de la République Bellac

vendredi 14 août 2026 · Place de la République · Bellac

Spectacle Baignoire Publique Place de la République Bellac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Parc de la mairie
Ville
87300 Bellac
Département
Haute-Vienne
Tarif

Bellac

Spectacle Baignoire Publique

Place de la République Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 20:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Dans le cadre du Festival Précaire. Ils débarquent avec leur baignoire, objet du quotidien et lieur de toutes les réflexions. Ils attendent quelque chose. Ca va arriver ! . Pourtant aucun signe… Cette frêle embarcation à tôt fait de devenir le support idéal pour toutes sortes d’acrobaties et de réflexions sur le monde qui les entoure. Tout public. Pensez à réserver votre place !   .

Place de la République Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52 

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English : Spectacle Baignoire Publique

L’événement Spectacle Baignoire Publique Bellac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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