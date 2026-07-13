Les vendredis de 6 à 7 Concert de Calypso Place de la République Bellac
vendredi 21 août 2026 · Place de la République · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Les vendredis de 6 à 7 Concert de Calypso
Place de la République Parc de la Mairie Bellac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Venez passer un bon moment en musique avec Calypso dans le cadre du parc de la Mairie. .
Place de la République Parc de la Mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 10 61
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English : Les vendredis de 6 à 7 Concert de Calypso
L’événement Les vendredis de 6 à 7 Concert de Calypso Bellac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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