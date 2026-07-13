Les vendredis de 6 à 7 Concert de Calypso Place de la République Bellac

vendredi 21 août 2026 · Place de la République · Bellac

Informations pratiques

Bellac

Les vendredis de 6 à 7 Concert de Calypso

Place de la République Parc de la Mairie Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Venez passer un bon moment en musique avec Calypso dans le cadre du parc de la Mairie. .

Place de la République Parc de la Mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 10 61

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English : Les vendredis de 6 à 7 Concert de Calypso

L’événement Les vendredis de 6 à 7 Concert de Calypso Bellac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin