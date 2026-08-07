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Spectacle Jean-Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent Dimey Place de la République Bellac

samedi 15 août 2026 · Place de la République · Bellac

Spectacle Jean-Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent Dimey Place de la République Bellac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Parc de la mairie
Ville
87300 Bellac
Département
Haute-Vienne
Tarif

Bellac

Spectacle Jean-Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent Dimey

Place de la République Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Dans le cadre du Festival Précaire. Des mélodies furieuses et des textes scandés ; une ode à deux voix et un accordéon chromatique autour de la plume de feu Bernard Dimey qui nous parle, sans modération, d’amour, de tendresse , d’ivresse, de rires et d’espérances, autant de choses dont on a, plus que jamais, un besoin vital. Tout public à partir de 10 ans. Pensez à réserver votre place !   .

Place de la République Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52 

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English : Spectacle Jean-Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent Dimey

L’événement Spectacle Jean-Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent Dimey Bellac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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