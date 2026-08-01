Avant première régionale du film Histoires de la nuit Cinéma Le Lux Bellac

Informations pratiques

Bellac

Avant première régionale du film Histoires de la nuit

Cinéma Le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez découvrir en avant première régionale le film Histoires de la nuit de Léa Mysius tourné sur notre territoire et rencontrer l’équipe du film et échanger avec elle. A l’affiche de ce film, retrouvez Hafza Herzi, Benoît Magimel, Bastien Bouillon et Monica Bellucci. Réservez vos places dès maintenant ! .

Cinéma Le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemadebellac@gmail.com

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English : Avant première régionale du film Histoires de la nuit

L’événement Avant première régionale du film Histoires de la nuit Bellac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin