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Avant première régionale du film Histoires de la nuit Cinéma Le Lux Bellac

vendredi 28 août 2026 · Cinéma Le Lux · Bellac

Avant première régionale du film Histoires de la nuit Cinéma Le Lux Bellac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Cinéma Le Lux
Adresse
3 Avenue de la Liberté
Ville
87300 Bellac
Département
Haute-Vienne
Tarif

Bellac

Avant première régionale du film Histoires de la nuit

Cinéma Le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Venez découvrir en avant première régionale le film Histoires de la nuit de Léa Mysius tourné sur notre territoire et rencontrer l’équipe du film et échanger avec elle. A l’affiche de ce film, retrouvez Hafza Herzi, Benoît Magimel, Bastien Bouillon et Monica Bellucci. Réservez vos places dès maintenant !   .

Cinéma Le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   cinemadebellac@gmail.com

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English : Avant première régionale du film Histoires de la nuit

L’événement Avant première régionale du film Histoires de la nuit Bellac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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