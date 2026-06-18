Salon du livre Rue des Rochettes Bellac
Salon du livre Rue des Rochettes Bellac dimanche 6 septembre 2026.
Bellac
Salon du livre
Rue des Rochettes Centre culturel des Rochettes Bellac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
L’association des commerçants, artisans et professions libérales du Haut Limousin en Marche vous attend nombreux pour son salon du livre. .
Rue des Rochettes Centre culturel des Rochettes Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine acahlem87@gmail.com
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English : Salon du livre
L’événement Salon du livre Bellac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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