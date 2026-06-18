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Salon du livre Rue des Rochettes Bellac

Salon du livre Rue des Rochettes Bellac

Salon du livre Rue des Rochettes Bellac dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : Rue des Rochettes

Adresse : Centre culturel des Rochettes

Ville : 87300 Bellac

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bellac

Salon du livre

Rue des Rochettes Centre culturel des Rochettes Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

L’association des commerçants, artisans et professions libérales du Haut Limousin en Marche vous attend nombreux pour son salon du livre.   .

Rue des Rochettes Centre culturel des Rochettes Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   acahlem87@gmail.com

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English : Salon du livre

L’événement Salon du livre Bellac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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