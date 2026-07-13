UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bellac

Les vendredis de 6 à 7 Concert de Bellacor Place de la République Bellac

vendredi 28 août 2026 · Place de la République · Bellac

Les vendredis de 6 à 7 Concert de Bellacor Place de la République Bellac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Parc de la Mairie
Ville
87300 Bellac
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Bellac

Les vendredis de 6 à 7 Concert de Bellacor

Place de la République Parc de la Mairie Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Venez passer un bon moment en musique avec la chorale Bellacor dans le cadre du parc de la Mairie.   .

Place de la République Parc de la Mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 10 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les vendredis de 6 à 7 Concert de Bellacor

L’événement Les vendredis de 6 à 7 Concert de Bellacor Bellac a été mis à jour le 2026-07-13 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

À voir aussi à Bellac (Haute-Vienne)