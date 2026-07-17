UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bellac

Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit Cinéma le Lux Bellac

vendredi 28 août 2026 · Cinéma le Lux · Bellac

Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit Cinéma le Lux Bellac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Cinéma le Lux
Adresse
3 Avenue de la Liberté
Ville
87300 Bellac
Département
Haute-Vienne
Tarif
7 Tarif de base plein tarif

Bellac

Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit

Cinéma le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Avant-première régionale exceptionnelle. Histoires de la nuit, tournée sur notre territoire notamment Bellac. En présence de l’équipe du film dont la réalisatrice Léa Mysius.   .

Cinéma le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 77 91 19  cinemadebellac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit

L’événement Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit Bellac a été mis à jour le 2026-07-17 par Terres de Limousin

À voir aussi à Bellac (Haute-Vienne)