Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit Cinéma le Lux Bellac
vendredi 28 août 2026 · Cinéma le Lux · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit
Cinéma le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac Haute-Vienne
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Avant-première régionale exceptionnelle. Histoires de la nuit, tournée sur notre territoire notamment Bellac. En présence de l’équipe du film dont la réalisatrice Léa Mysius. .
Cinéma le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 77 91 19 cinemadebellac@gmail.com
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English : Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit
L’événement Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit Bellac a été mis à jour le 2026-07-17 par Terres de Limousin
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