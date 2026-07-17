Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit Cinéma le Lux Bellac

Informations pratiques

Bellac

Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit

Cinéma le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Avant-première régionale exceptionnelle. Histoires de la nuit, tournée sur notre territoire notamment Bellac. En présence de l’équipe du film dont la réalisatrice Léa Mysius. .

Cinéma le Lux 3 Avenue de la Liberté Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 77 91 19 cinemadebellac@gmail.com

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English : Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit

L’événement Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit Bellac a été mis à jour le 2026-07-17 par Terres de Limousin