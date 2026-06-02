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Festival Précaire Place de la République Bellac

Festival Précaire Place de la République Bellac

Festival Précaire Place de la République Bellac mercredi 5 août 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : Parc de la mairie

Ville : 87300 Bellac

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 18:45:00

Tarif :

Bellac

Festival Précaire

Place de la République Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:45:00
fin : 2026-08-15 20:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Pour sa cinquième édition à Bellac, et dans plusieurs autres villes du Limousin, retrouvez cette année encore chaque soir à 19h, des spectacles de rue à prix libre. Théâtre, cirque, marionnettes, musique le talent, le partage et l’émotion sont chaque soir au rendez-vous. Des compagnies professionnelles viendront cette année encore mettre des étoiles dans vos yeux! Réservation conseillée.   .

Place de la République Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52  lacourdesmiracles87@gmail.com

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English : Festival Précaire

L’événement Festival Précaire Bellac a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin

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