Festival Précaire Place de la République Bellac

Bellac

Festival Précaire

Place de la République Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:45:00

fin : 2026-08-15 20:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Pour sa cinquième édition à Bellac, et dans plusieurs autres villes du Limousin, retrouvez cette année encore chaque soir à 19h, des spectacles de rue à prix libre. Théâtre, cirque, marionnettes, musique le talent, le partage et l’émotion sont chaque soir au rendez-vous. Des compagnies professionnelles viendront cette année encore mettre des étoiles dans vos yeux! Réservation conseillée. .

Place de la République Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52 lacourdesmiracles87@gmail.com

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English : Festival Précaire

L’événement Festival Précaire Bellac a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin