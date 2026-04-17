L’Appolon de Bellac Théâtre de verdure Bellac

Bellac

L’Appolon de Bellac

Théâtre de verdure Jardin des Côtes Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Cette représentation de la pièce de théâtre L’Apollon de Bellac fait partie des animations hors les murs de La Digitale afin de poursuivre le travail réalisé pour faire vivre le patrimoine théâtral de cet homme de lettres qu’est Jean Giraudoux. .

Théâtre de verdure Jardin des Côtes Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 51 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’Appolon de Bellac Bellac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin