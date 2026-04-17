L’Appolon de Bellac Théâtre de verdure Bellac
L’Appolon de Bellac Théâtre de verdure Bellac vendredi 31 juillet 2026.
Bellac
L’Appolon de Bellac
Théâtre de verdure Jardin des Côtes Bellac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Cette représentation de la pièce de théâtre L’Apollon de Bellac fait partie des animations hors les murs de La Digitale afin de poursuivre le travail réalisé pour faire vivre le patrimoine théâtral de cet homme de lettres qu’est Jean Giraudoux. .
Théâtre de verdure Jardin des Côtes Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 51 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement L’Appolon de Bellac Bellac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
À voir aussi à Bellac (Haute-Vienne)
- TRACK THEATRE DU CLOITRE Bellac 29 avril 2026
- Théâtre d’objets sonores connectés TRACK Bellac 29 avril 2026
- C14 circuit cyclo autour de Bellac, Roussac et Bussière-Boffy Bellac Haute-Vienne 1 mai 2026
- C10 circuit cyclo autour de Bellac et Bussière-Poitevine Bellac Haute-Vienne 1 mai 2026
- C13 circuit cyclo autour de Bellac et Berneuil Bellac Haute-Vienne 1 mai 2026