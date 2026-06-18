Fête de l’été Rue du Coq Bellac
Fête de l’été Rue du Coq Bellac samedi 1 août 2026.
Bellac
Fête de l’été
Rue du Coq Centre ville de Bellac Bellac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Les commerçants et artisans de Bellac et du Haut Limousin en Marche vous ont concocté une après-midi et une soirée hautes en couleurs et chaleureuse ! Au programme braderie, défilé de mode, musique, jeux et restauration sur place. .
Rue du Coq Centre ville de Bellac Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine acahlem87@gmail.com
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English : Fête de l’été
L’événement Fête de l’été Bellac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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