Fête de l’été Rue du Coq Bellac

Bellac

Fête de l’été

Rue du Coq Centre ville de Bellac Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 12:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Les commerçants et artisans de Bellac et du Haut Limousin en Marche vous ont concocté une après-midi et une soirée hautes en couleurs et chaleureuse ! Au programme braderie, défilé de mode, musique, jeux et restauration sur place. .

Rue du Coq Centre ville de Bellac Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine acahlem87@gmail.com

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Bellac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin