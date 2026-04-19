Festival d’Arts Hybrides Place de la république Bellac
Festival d’Arts Hybrides Place de la république Bellac vendredi 24 juillet 2026.
Bellac
Festival d’Arts Hybrides
Place de la république Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24
Pendant deux jours, les publics découvriront ce que sont les arts hybrides grâce aux installations sonores, visuelles, interactives et immersives représentant cette pratique artistique qui lie un ensemble d’écriture plurielle dont, les arts numériques. En parallèle de ces temps d’expositions, des temps de médiation seront proposés. .
Place de la république Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 51 90
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English :
L’événement Festival d’Arts Hybrides Bellac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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