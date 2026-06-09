Bellac

Fête Nationale

Parc Aimé Vallat Bellac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez tous au bord du Vincou pour célébrer la fête nationale! Au programme bal des ados de 17h à 19h et repas dansant à partir de 20h. Pour clôturer la soirée de la plus belle des manière, vous pourrez assister au feu d’artifice. .

Parc Aimé Vallat Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 10 61

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Bellac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin