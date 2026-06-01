Exposition Photo Effacement en cours Médiathèque Jean Giraudoux Bellac
Exposition Photo Effacement en cours Médiathèque Jean Giraudoux Bellac samedi 20 juin 2026.
Bellac
Exposition Photo Effacement en cours
Médiathèque Jean Giraudoux 12 Place du Palais Bellac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-06-20
Le réseau lecture du Haut Limousin en Marche accueille cet été l’exposition photographique du collectif Drama Clic. .
Médiathèque Jean Giraudoux 12 Place du Palais Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 69 33
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English : Exposition Photo Effacement en cours
L’événement Exposition Photo Effacement en cours Bellac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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