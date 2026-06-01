Exposition Photo Effacement en cours Médiathèque Jean Giraudoux Bellac

Bellac

Exposition Photo Effacement en cours

Médiathèque Jean Giraudoux 12 Place du Palais Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-20

Le réseau lecture du Haut Limousin en Marche accueille cet été l’exposition photographique du collectif Drama Clic. .

Médiathèque Jean Giraudoux 12 Place du Palais Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 69 33

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English : Exposition Photo Effacement en cours

L’événement Exposition Photo Effacement en cours Bellac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin