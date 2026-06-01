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Exposition Photo Effacement en cours Médiathèque Jean Giraudoux Bellac

Exposition Photo Effacement en cours Médiathèque Jean Giraudoux Bellac

Exposition Photo Effacement en cours Médiathèque Jean Giraudoux Bellac samedi 20 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Jean Giraudoux

Adresse : 12 Place du Palais

Ville : 87300 Bellac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Bellac

Exposition Photo Effacement en cours

Médiathèque Jean Giraudoux 12 Place du Palais Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-06-20

Le réseau lecture du Haut Limousin en Marche accueille cet été l’exposition photographique du collectif Drama Clic.   .

Médiathèque Jean Giraudoux 12 Place du Palais Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 69 33 

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English : Exposition Photo Effacement en cours

L’événement Exposition Photo Effacement en cours Bellac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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