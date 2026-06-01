Bellac

Théâtre de rue Furtives

Place Jean de la Fontaine Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 19:50:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez assister à ce spectacle en déambulation dans les rues de Bellac donné par la Compagnie Le Baleine-Cargo. Théâtre, danse, chant polyphonique, chansigne (Langue des Signes Française) composent ce spectacle divertissant. Tout public à partir de 10 ans. .

Place Jean de la Fontaine Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61

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English : Théâtre de rue Furtives

L’événement Théâtre de rue Furtives Bellac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin