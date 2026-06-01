Théâtre de rue Furtives Bellac
Théâtre de rue Furtives Bellac vendredi 19 juin 2026.
Bellac
Théâtre de rue Furtives
Place Jean de la Fontaine Bellac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 19:50:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez assister à ce spectacle en déambulation dans les rues de Bellac donné par la Compagnie Le Baleine-Cargo. Théâtre, danse, chant polyphonique, chansigne (Langue des Signes Française) composent ce spectacle divertissant. Tout public à partir de 10 ans. .
Place Jean de la Fontaine Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 60 87 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre de rue Furtives
L’événement Théâtre de rue Furtives Bellac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
À voir aussi à Bellac (Haute-Vienne)
- Exposition Photo Effacement en cours Médiathèque Jean Giraudoux Bellac 20 juin 2026
- 72ème Festival National de Bellac [Festival des Emancipations] Théâtre du Cloître Bellac 1 juillet 2026
- Dear Jason, dear Andrew Théâtre du Cloître Bellac 1 juillet 2026
- Spectacle Dear Andrew, dear Jason Théâtre du Cloître Bellac 1 juillet 2026
- Théâtre Sosie² Collectif Vivarium Théâtre du Cloître Bellac 2 juillet 2026