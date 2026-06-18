Expsotion de peinture Chapelle de l’ancien hôpital Bellac
Expsotion de peinture Chapelle de l’ancien hôpital Bellac samedi 11 juillet 2026.
Bellac
Expsotion de peinture
Chapelle de l’ancien hôpital 11 Rue Vergniaud Bellac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez découvrir cette exposition dans un cadre exceptionnel. .
Chapelle de l’ancien hôpital 11 Rue Vergniaud Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 08 63 13
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English : Expsotion de peinture
L’événement Expsotion de peinture Bellac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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