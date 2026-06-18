Expsotion de peinture Chapelle de l’ancien hôpital Bellac samedi 11 juillet 2026.

Bellac

Expsotion de peinture

Chapelle de l’ancien hôpital 11 Rue Vergniaud Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez découvrir cette exposition dans un cadre exceptionnel. .

Chapelle de l’ancien hôpital 11 Rue Vergniaud Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 08 63 13

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English : Expsotion de peinture

L’événement Expsotion de peinture Bellac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin