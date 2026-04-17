Balade littéraire La Digitale Bellac
Balade littéraire La Digitale Bellac dimanche 19 juillet 2026.
Bellac
Balade littéraire
La Digitale 4 Avenue Jean Jaurès Bellac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-16
Le comédien Bertrand Farge incarne Jean Giraudoux qui, à l’appel de sa biographe, sort de sa maison natale située à Bellac, pour arpenter les rue bellachonnes et ainsi, aller à la rencontre des personnages qu’il a créé au gré de sa déambulation avec le public. .
La Digitale 4 Avenue Jean Jaurès Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 51 90
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English :
L’événement Balade littéraire Bellac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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