Balade littéraire La Digitale Bellac

Bellac

Balade littéraire

La Digitale 4 Avenue Jean Jaurès Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 11:00:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-16

Le comédien Bertrand Farge incarne Jean Giraudoux qui, à l’appel de sa biographe, sort de sa maison natale située à Bellac, pour arpenter les rue bellachonnes et ainsi, aller à la rencontre des personnages qu’il a créé au gré de sa déambulation avec le public. .

La Digitale 4 Avenue Jean Jaurès Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 51 90

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English :

L’événement Balade littéraire Bellac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin