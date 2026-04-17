Brèves rencontres poétiques La Digitale Bellac

Bellac

Brèves rencontres poétiques

La Digitale 4 Avenue Jean Jaurès Bellac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-19 2026-08-26

Un rendez-vous hebdomadaire entre les publics et les amoureux de la poésie. Pour le plaisir de ses oreilles, le public pourra découvrir l’hommage adressé aux éditions Rougerie, lecture des poèmes de Boris Vian, d’Emile Nelligan et autres poètes du Québec, de Bob Giraud, des poèmes de l’étrange, des poèmes et musique de l’Acadie et pour finir, des poèmes de toujours. .

La Digitale 4 Avenue Jean Jaurès Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 51 90

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English :

L’événement Brèves rencontres poétiques Bellac a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin