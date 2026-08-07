Spectacle Y a pas d’âge Place de la République Bellac

Informations pratiques

Bellac

Spectacle Y a pas d’âge

Place de la République Parc de la mairie Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Dans le cadre du Festival Précaire. Circassiens d’une autre époque, Pépé et Mémé emménagent. Dans les cartons, c’est toute une vie de spectacles et de souvenirs que leurs petits-enfants doivent précieusement déballer. Avec tendresse et facéties, les corps s’affairent et se bousculent, pour transporter le public dans un univers de sarcasme, d’humour et de poésie. Tout public. Pensez à réserver votre place ! .

Place de la République Parc de la mairie Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 26 76 52

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English : Spectacle Y a pas d’âge

L’événement Spectacle Y a pas d’âge Bellac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin