Baby concert [0 à 2 ans] | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Frac Auvergne Clermont-Ferrand
dimanche 22 novembre 2026 · Frac Auvergne · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Baby concert [0 à 2 ans] | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes
Frac Auvergne 11 rue Ballainvilliers Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
En compagnie d’un quatuor ou d’un quintette de l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes et de Florian Allaire, musicien spécialiste de la petite enfance, profitez d’un voyage musical sensoriel et assistez à la naissance des émotions de votre enfant.
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Frac Auvergne 11 rue Ballainvilliers Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr
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English :
Accompanied by a quartet or quintet from the Auvergne-Rh%F4ne-Alpes and Florian Allaire, a musician specializing in early childhood, enjoy a sensory musical journey and witness the emergence of your child’s emotions.
L’événement Baby concert [0 à 2 ans] | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans
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