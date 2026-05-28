Baby concert [2 à 5 ans] | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Baby concert [2 à 5 ans] | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 11:30:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

En compagnie d’un quatuor ou d’un quintette de l’Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes et de Florian Allaire, musicien spécialiste de la petite enfance, profitez d’un voyage musical sensoriel et assistez à la naissance des émotions de votre enfant.

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Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

Accompanied by a quartet or quintet from the Auvergne-Rh%F4ne-Alpes and Florian Allaire, a musician specializing in early childhood, enjoy a sensory musical journey and witness the emergence of your child’s emotions.

L’événement Baby concert [2 à 5 ans] | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans