Baby Vortex, JASS CLUB, Paris

Baby Vortex Vendredi 5 juin, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Prévente – places limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:30:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T21:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Baby Vortex, c’est la transe d’un groove irrésistible infusé aux subtilités harmoniques du jazz moderne. Entre afro-beat, jazz et trip-hop, Baby Vortex crée son propre triangle des Bermudes pour mieux engloutir l’auditeur dans un tsunami d’émotions contradictoires. Jean-Loup Siaut à la guitare alien, Clément Simon aux claviers à vapeur et à la composition, Curtis Efoua Ela au groove de contrebande. Une musique qui fait rêver autant qu’elle donne envie de danser. Ça bout ! **Clément Simon** / claviers **Jean-Loup Siaut** / guitare **Curtis Efoua Ela** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/482-Baby-Vortex?session=482 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/483-Baby-Vortex?session=483 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Baby Vortex, c’est la transe d’un groove irrésistible infusé aux subtilités harmoniques du jazz moderne.Entre afro-beat, jazz et trip-hop, Baby Vortex crée son propre triangle des Ber … Jazz alternatif