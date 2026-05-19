Crocq

Bach en Combrailles Récital Louis Marchand Emmanuel Arakélian

A l’église Crocq Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

16h00

Crocq, Eglise

Récital Louis Marchand | Emmanuel Arakélian

Autrefois place forte stratégique entre Auvergne et Limousin, Crocq verra se rejouer le duel musical qui aurait, dit-on, opposé à Dresde en 1717 Bach à Louis Marchand, organiste de la Chapelle Royale de Versailles à la fin du règne de Louis XIV.

Les réservations peuvent se faire

par mail à reservations@bachencombrailles.com [recommandé]

par notre module en ligne mise en place prochainement,

par courrier Bach en Combrailles 8 avenue du Marronnier, 63380 Pontaumur

par téléphone 04.73.79.91.10

La permanence téléphonique est assurée par l’Office de Tourisme des Combrailles à partir du 11 mai aux horaires suivants lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Fermés les jours fériés. En cas d’absence, laisser un message vocal avec le détails de votre réservation. .

A l’église Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bach en Combrailles Récital Louis Marchand Emmanuel Arakélian

L’événement Bach en Combrailles Récital Louis Marchand Emmanuel Arakélian Crocq a été mis à jour le 2026-05-19 par Marche et Combraille en Aquitaine