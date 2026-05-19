Bach en Combrailles Récital Louis Marchand Emmanuel Arakélian Crocq
Bach en Combrailles Récital Louis Marchand Emmanuel Arakélian Crocq vendredi 7 août 2026.
Crocq
Bach en Combrailles Récital Louis Marchand Emmanuel Arakélian
A l’église Crocq Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
16h00
Crocq, Eglise
Récital Louis Marchand | Emmanuel Arakélian
Autrefois place forte stratégique entre Auvergne et Limousin, Crocq verra se rejouer le duel musical qui aurait, dit-on, opposé à Dresde en 1717 Bach à Louis Marchand, organiste de la Chapelle Royale de Versailles à la fin du règne de Louis XIV.
Les réservations peuvent se faire
par mail à reservations@bachencombrailles.com [recommandé]
par notre module en ligne mise en place prochainement,
par courrier Bach en Combrailles 8 avenue du Marronnier, 63380 Pontaumur
par téléphone 04.73.79.91.10
La permanence téléphonique est assurée par l’Office de Tourisme des Combrailles à partir du 11 mai aux horaires suivants lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h. Fermés les jours fériés. En cas d’absence, laisser un message vocal avec le détails de votre réservation. .
A l’église Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Bach en Combrailles Récital Louis Marchand Emmanuel Arakélian
L’événement Bach en Combrailles Récital Louis Marchand Emmanuel Arakélian Crocq a été mis à jour le 2026-05-19 par Marche et Combraille en Aquitaine
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