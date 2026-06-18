Groupe jeux de société Salle de convivialité Crocq
Groupe jeux de société Salle de convivialité Crocq mercredi 5 août 2026.
Crocq
Groupe jeux de société
Salle de convivialité Rue Jean et Robert Judet Crocq Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Jeux de société variés .
Salle de convivialité Rue Jean et Robert Judet Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 35 00
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English : Groupe jeux de société
L’événement Groupe jeux de société Crocq a été mis à jour le 2026-06-18 par Marche et Combraille en Aquitaine
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