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Groupe jeux de société Salle de convivialité Crocq

Groupe jeux de société Salle de convivialité Crocq

Groupe jeux de société Salle de convivialité Crocq mercredi 5 août 2026.

Lieu : Salle de convivialité

Adresse : Rue Jean et Robert Judet

Ville : 23260 Crocq

Département : Creuse

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Crocq

Groupe jeux de société

Salle de convivialité Rue Jean et Robert Judet Crocq Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Jeux de société variés   .

Salle de convivialité Rue Jean et Robert Judet Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 35 00 

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English : Groupe jeux de société

L’événement Groupe jeux de société Crocq a été mis à jour le 2026-06-18 par Marche et Combraille en Aquitaine

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