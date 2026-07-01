Bach, l’amour en dialogue Larzicourt
samedi 25 juillet 2026 · Larzicourt
Informations pratiques
Larzicourt
Bach, l’amour en dialogue
Eglise Saint-George de Larzicourt Larzicourt Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 17:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
25 juillet à 17h00 Eglise Saint George de LarzicourtTout public
Le 25 juillet à 17h00, venez découvrir le concert à l’Eglise Saint-George de Larzicourt, autour de la suite pour violoncelle seul n.3 de Bach.
Avec comme interprètes LANDOWSKI Antoine au violoncelle et PICQUET Erwan au chant. .
Eglise Saint-George de Larzicourt Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 60 91
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English : Bach, l’amour en dialogue
July 25, %E0 5:00 p.m. Saint George Church in Larzicourt
L’événement Bach, l’amour en dialogue Larzicourt a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne