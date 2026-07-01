Informations pratiques

Larzicourt

Bach, l’amour en dialogue

Eglise Saint-George de Larzicourt Larzicourt Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

25 juillet à 17h00 Eglise Saint George de LarzicourtTout public

Le 25 juillet à 17h00, venez découvrir le concert à l’Eglise Saint-George de Larzicourt, autour de la suite pour violoncelle seul n.3 de Bach.

Avec comme interprètes LANDOWSKI Antoine au violoncelle et PICQUET Erwan au chant. .

Eglise Saint-George de Larzicourt Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 60 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bach, l’amour en dialogue

July 25, %E0 5:00 p.m. Saint George Church in Larzicourt

L’événement Bach, l’amour en dialogue Larzicourt a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne