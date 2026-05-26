Saint-Calais

Bach Les Variations Goldberg Festival Musique à Courtanvaux

place du Cardinal Dubois Saint-Calais Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Vêpres mystiques Festival Musique à Courtanvaux

Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.

Le samedi 18 juillet, nous accueillons, à 21h en l’église de Notre-Dame de Saint-Calais, le grand pianiste Laurent CABASSO. La venue de Laurent CABASSO pour interpréter les Variations Goldberg constitue un événement rare. Pianiste reconnu depuis de nombreuses années pour la profondeur de ses interprétations, son exigence musicale et sa connaissance intime du grand répertoire, il aborde cette œuvre monumentale avec une maturité et une liberté qui en révèlent toute la richesse intérieure. Entendre un artiste de cette stature dans un cadre aussi proche du public offre une occasion privilégiée d’approcher l’un des sommets absolus de l’histoire de la musique.

Renseignements et réservations

06.67.10.90.69 musique.en.braye72@gmail.com

https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .

place du Cardinal Dubois Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 10 90 69 musique.en.braye72@gmail.com

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Mystical Vespers Festival Musique à Courtanvaux

L’événement Bach Les Variations Goldberg Festival Musique à Courtanvaux Saint-Calais a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72