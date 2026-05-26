Cinéma Zoom Séance patrimoine Cinéma Zoom Saint-Calais
Cinéma Zoom Séance patrimoine Cinéma Zoom Saint-Calais vendredi 12 juin 2026.
Saint-Calais
Cinéma Zoom Séance patrimoine
Cinéma Zoom Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
(Re)découvrez Monte là-dessus (1924) de Sam Taylor avec Harold Lloyd, le vendredi 12 juin, à 20h30.
(Re)découvrez Monte là-dessus (1924) de Sam Taylor avec Harold Lloyd, le vendredi 12 juin, à 20h30.
Chaque mois, retrouvez un film qui a marqué l’histoire du cinéma ou une pépite à (re)voir sur grand écran !
Tarifs habituels .
Cinéma Zoom Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
(Re)discover Sam Taylor’s Monte là-dessus (1924), starring Harold Lloyd, on Friday June 12, at 8:30pm.
L’événement Cinéma Zoom Séance patrimoine Saint-Calais a été mis à jour le 2026-05-21 par CDT72
À voir aussi à Saint-Calais (Sarthe)
- Atelier créatif toile à la peinture en spray Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 26 mai 2026
- Soirée jeux Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 2 juin 2026
- P.A.L rendez-vous lecture Médiathèque Saint-Calais 9 juin 2026
- Triathlon de Saint-Calais Saint-Calais 20 juin 2026
- Visite guidée de Saint-Calais et de son musée-bibliothèque Saint-Calais 23 juillet 2026