Cinéma Zoom Séance patrimoine Cinéma Zoom Saint-Calais

Saint-Calais

Cinéma Zoom Séance patrimoine

Cinéma Zoom Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

(Re)découvrez Monte là-dessus (1924) de Sam Taylor avec Harold Lloyd, le vendredi 12 juin, à 20h30.

(Re)découvrez Monte là-dessus (1924) de Sam Taylor avec Harold Lloyd, le vendredi 12 juin, à 20h30.

Chaque mois, retrouvez un film qui a marqué l’histoire du cinéma ou une pépite à (re)voir sur grand écran !

Tarifs habituels .

Cinéma Zoom Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

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English :

(Re)discover Sam Taylor’s Monte là-dessus (1924), starring Harold Lloyd, on Friday June 12, at 8:30pm.

L’événement Cinéma Zoom Séance patrimoine Saint-Calais a été mis à jour le 2026-05-21 par CDT72