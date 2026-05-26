Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Zoom Séance patrimoine Cinéma Zoom Saint-Calais

Cinéma Zoom Séance patrimoine Cinéma Zoom Saint-Calais vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Cinéma Zoom

Adresse : Centre culturel

Ville : 72120 Saint-Calais

Département : Sarthe

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Calais

Cinéma Zoom Séance patrimoine

Cinéma Zoom Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

(Re)découvrez Monte là-dessus (1924) de Sam Taylor avec Harold Lloyd, le vendredi 12 juin, à 20h30.
(Re)découvrez Monte là-dessus (1924) de Sam Taylor avec Harold Lloyd, le vendredi 12 juin, à 20h30.
Chaque mois, retrouvez un film qui a marqué l’histoire du cinéma ou une pépite à (re)voir sur grand écran !
Tarifs habituels   .

Cinéma Zoom Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

(Re)discover Sam Taylor’s Monte là-dessus (1924), starring Harold Lloyd, on Friday June 12, at 8:30pm.

L’événement Cinéma Zoom Séance patrimoine Saint-Calais a été mis à jour le 2026-05-21 par CDT72

À voir aussi à Saint-Calais (Sarthe)