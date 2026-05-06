P.A.L rendez-vous lecture Médiathèque Saint-Calais

Saint-Calais

P.A.L rendez-vous lecture

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 11:00:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-06-09 2026-09-22 2026-12-08

P.A.L Rendez-vous lecture de la médiathèque Echanges et bons conseils lectures autour d’un thé ou d’un café. Lisez, goutez, partagez…

P.A.L Rendez-vous lecture de la médiathèque

Echanges et bons conseils lectures autour d’un thé ou d’un café.

Lisez, goutez, partagez…

Gratuit, public adulte

*P.A.L pile à lire .

Médiathèque Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 63 03 mediatheque@saint-calais.fr

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English :

P.A.L Rendez-vous lecture de la médiathèque Exchange and good reading advice over a cup of tea or coffee. Read, taste, share?

L’événement P.A.L rendez-vous lecture Saint-Calais a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72