P.A.L rendez-vous lecture Médiathèque Saint-Calais
P.A.L rendez-vous lecture Médiathèque Saint-Calais mardi 9 juin 2026.
Saint-Calais
P.A.L rendez-vous lecture
Médiathèque Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 11:00:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-06-09 2026-09-22 2026-12-08
P.A.L Rendez-vous lecture de la médiathèque Echanges et bons conseils lectures autour d’un thé ou d’un café. Lisez, goutez, partagez…
P.A.L Rendez-vous lecture de la médiathèque
Echanges et bons conseils lectures autour d’un thé ou d’un café.
Lisez, goutez, partagez…
Gratuit, public adulte
*P.A.L pile à lire .
Médiathèque Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 63 03 mediatheque@saint-calais.fr
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English :
P.A.L Rendez-vous lecture de la médiathèque Exchange and good reading advice over a cup of tea or coffee. Read, taste, share?
L’événement P.A.L rendez-vous lecture Saint-Calais a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72
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