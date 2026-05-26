Récital Jacques Dor Festival Musique à Courtanvaux place du cardinal Dubois Saint-Calais

Saint-Calais

Récital Jacques Dor Festival Musique à Courtanvaux

place du cardinal Dubois Eglise Notre-Dame Saint-Calais Sarthe

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15 22:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Festival de Musique au Château de Courtanvaux et dans la vallée de la Braye

Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.

Lors de la journée d’ouverture du Festival, à 21h, à l’église de Saint-Calais, le public retrouvera le pianiste Jacques DOR, directeur artistique du Festival, pour un grand récital consacré au répertoire romantique et virtuose.

Avec cette nouvelle édition, le Festival Musique à Courtanvaux affirme plus que jamais sa volonté de faire dialoguer patrimoine, excellence artistique et proximité avec le public, tout en poursuivant son ancrage culturel au cœur du territoire.

Renseignements et réservations

06.67.10.90.69 musique.en.braye72@gmail.com

https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .

place du cardinal Dubois Eglise Notre-Dame Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 10 90 69 musique.en.braye72@gmail.com

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English :

Music Festival at Château de Courtanvaux and in the Braye Valley

L’événement Récital Jacques Dor Festival Musique à Courtanvaux Saint-Calais a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72