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Soirée jeux Place de L Hôtel de ville Saint-Calais

Soirée jeux Place de L Hôtel de ville Saint-Calais mardi 2 juin 2026.

Lieu : Place de L Hôtel de ville

Adresse : Centre culturel

Ville : 72120 Saint-Calais

Département : Sarthe

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Calais

Soirée jeux

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:00:00
fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :
2026-06-02

Soirée jeux au Centre culturel ! Au programme jeux de société, puzzles, jeux vidéo…
Soirée jeux au Centre culturel ! Au programme jeux de société, puzzles, jeux vidéo…
Gratuit et tout public.   .

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 63 03 

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English :

Games evening at the Cultural Center! On the program: board games, puzzles, video games…

L’événement Soirée jeux Saint-Calais a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72

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