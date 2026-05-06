Soirée jeux Place de L Hôtel de ville Saint-Calais

Saint-Calais

Soirée jeux

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-02 20:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Soirée jeux au Centre culturel ! Au programme jeux de société, puzzles, jeux vidéo…

Soirée jeux au Centre culturel ! Au programme jeux de société, puzzles, jeux vidéo…

Gratuit et tout public. .

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 63 03

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English :

Games evening at the Cultural Center! On the program: board games, puzzles, video games…

L’événement Soirée jeux Saint-Calais a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72