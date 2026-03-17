Concert de piano par l’EMI Place de L Hôtel de ville Saint-Calais

Concert de piano par l’EMI

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Concert de piano Rose. Par l’équipe de l’école de musique intercommunale des Vallées de la Braye et de l’Anille.

Concert de piano Rose.

Par l’équipe de l’école de musique intercommunale des Vallées de la Braye et de l’Anille.

Tout public.

– Gratuit.

Dans le cadre de l’exposition Rose , à découvrir du 7 avril au 30 mai au Centre culturel. .

Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

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English :

Rose piano concert By the team from the Vallées de la Braye et de l’Anille intercommunal music school.

L’événement Concert de piano par l’EMI Saint-Calais a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT72