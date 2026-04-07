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Visite guidée de Saint-Calais et de son musée-bibliothèque Saint-Calais

Visite guidée de Saint-Calais et de son musée-bibliothèque Saint-Calais jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Cour du centre culturel

Ville : 72120 Saint-Calais

Département : Sarthe

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 3

Saint-Calais

Visite guidée de Saint-Calais et de son musée-bibliothèque

Cour du centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

De ruelles en quais, une guide conférencière vous entraînera à la découverte du patrimoine et de l’histoire de Saint-Calais, de la fondation de l’abbaye au VIe siècle à la création d’un urbanisme moderne au XIXe siècle.

Cette visite sera suivie de la visite du musée et du fonds ancien de Saint-Calais par le service culturel de Saint-Calais.

Tarif plein 5€
Tarif réduit (demandeur d’emploi, situation de handicap) 3€
Gratuit pour les de 26 ans

– Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois
– Rendez-vous dans la cour du Centre culturel (Cour de l’Hôtel de Ville)   .

Cour du centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77  perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement Visite guidée de Saint-Calais et de son musée-bibliothèque Saint-Calais a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois

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