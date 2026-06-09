Saint-Calais

Anim’Sports 2026

3 rue du Docteur Olivier Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-24

L’Anille Braye Omnisports Intercommunal (ABOI) est heureux de vous dévoiler le programme des ANIM’SPORTS de l’été !

Retrouvez nous pendant les 4 semaines du mois de juillet ainsi que la dernière semaine d’août pour profiter d’un large choix d’activités sportives, ludiques et conviviales dans différentes communes de la Communauté de communes.

Un été placé sous le signe du sport, du partage et de la découverte, dans les nombreux équipements et espaces de pratique de notre territoire !

À partir de 6 ans. .

3 rue du Docteur Olivier Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 87 45 43 85 anille.braye@wanadoo.fr

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English :

The Anille Braye Omnisports Intercommunal (ABOI) is pleased to unveil the summer ANIM?SPORTS program!

L’événement Anim’Sports 2026 Saint-Calais a été mis à jour le 2026-06-02 par Pays Perche Sarthois