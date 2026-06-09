Concert Jeunes Talents festival Musique à Courtanvaux Place de l’hôtel de ville Saint-Calais

Saint-Calais

Concert Jeunes Talents festival Musique à Courtanvaux

Place de l’hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Concert Jeunes Talents Festival Musique à Courtanvaux

Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.

En ouverture de cette nouvelle édition, le mercredi 15 juillet, le Festival s’installe pour deux spectacles à Saint-Calais à 16h, un concert en entrée libre au centre culturel, avec deux jeunes musiciens très prometteurs le violoniste Matthieu COUTON et le pianiste Lucas MICALLEF, déjà remarqués pour la qualité de leur interprétation et leur engagement musical.

Renseignements et réservations

06.67.10.90.69 musique.en.braye72@gmail.com

https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .

Place de l’hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 10 90 69 musique.en.braye72@gmail.com

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Concert Jeunes Talents Festival Musique à Courtanvaux

L’événement Concert Jeunes Talents festival Musique à Courtanvaux Saint-Calais a été mis à jour le 2026-06-05 par CDT72