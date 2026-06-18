Exposition Du beau temps à la tempête Place de L Hôtel de ville Saint-Calais
Exposition Du beau temps à la tempête Place de L Hôtel de ville Saint-Calais mardi 7 juillet 2026.
Saint-Calais
Exposition Du beau temps à la tempête
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 17:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-07
Découvrez l’exposition Du beau temps à la tempête , peintures par Marie-France Pellier.
Sensible aux arts, Mme Pellier a mené une carrière de chanteuse d’opéra tout en peignant à l’huile.
Inspirée par les paysages Normands et Bretons, la nature, la campagne et les animaux qui la peuple elle cherche à travailler le vivant et capturer l’instant présent.
Au travers des quarante tableaux présentés lors de cette exposition, Mme Pellier montre son intérêt pour les lumières ; ce témoignage du temps qui passe.
Elle joue avec les couleurs et les mouvements, jusqu’à les fondre dans l’abstrait.
Elle expose en Sarthe, en Provence et en Mayenne où elle obtient le second prix pour la catégorie de la peinture à l’huile à Fontaine Daniel.
Inauguration mardi 7 juillet à 17h, ouvert à tous. .
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Discover the exhibition From Sunny Days to Storms, featuring paintings by Marie-France Pellier.
L’événement Exposition Du beau temps à la tempête Saint-Calais a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72
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