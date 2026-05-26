Saint-Calais

Trio Friedrich Festival Musique à Courtanvaux

place du Cardinal Dubois Saint-Calais Sarthe

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 19:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Festival de Musique au Château de Courtanvaux et dans la vallée de la Braye

Créé en 2023 avec l’ambition de faire rayonner la musique pour tous au cœur de Bessé-sur-Braye et de son château, le Festival Musique à Courtanvaux poursuivra son développement lors de sa quatrième édition, qui se tiendra du 15 au 19 juillet 2026. Fidèle à son identité, le festival proposera cette année encore une programmation exigeante et accessible, mêlant chefs-d’œuvre du répertoire, jeunes talents et artistes confirmés, dans le cadre exceptionnel du Château de Courtanvaux et des lieux patrimoniaux qui l’entourent.

Le samedi 18 juillet, retour à l’église de Saint-Calais, où la musique de chambre sera à l’honneur. À 18h, un programme consacré aux grands trios de Beethoven et Brahms réunira clarinette, violoncelle et piano dans quelques-unes des pages les plus emblématiques du romantisme allemand. Réunissant la clarinette, le violoncelle et le piano, ce concert met à l’honneur une formation rare et profondément singulière dans l’histoire de la musique de chambre. Par la proximité de leurs timbres et leur capacité commune à chanter , ces trois instruments créent un univers sonore d’une grande chaleur, où l’intimité du dialogue se mêle à une richesse expressive presque orchestrale.

Renseignements et réservations

06.67.10.90.69 musique.en.braye72@gmail.com

https://festival-musique-courtanvaux.fr/ .

place du Cardinal Dubois Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 10 90 69 musique.en.braye72@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music Festival at Château de Courtanvaux and in the Braye Valley

L’événement Trio Friedrich Festival Musique à Courtanvaux Saint-Calais a été mis à jour le 2026-05-26 par CDT72