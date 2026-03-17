Atelier créatif toile à la peinture en spray Place de L Hôtel de ville Saint-Calais
Atelier créatif toile à la peinture en spray Place de L Hôtel de ville Saint-Calais mardi 26 mai 2026.
Atelier créatif toile à la peinture en spray
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:00:00
fin : 2026-05-26 19:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Atelier créatif toile à la peinture en spray. Création d’une toile individuelle à l’aide de la peinture en spray. Animé par l’artiste Flowrenc3.
Atelier créatif toile à la peinture en spray.
Création d’une toile individuelle à l’aide de la peinture en spray. Animé par l’artiste Flowrenc3.
– Gratuit
Les ateliers ont des places limitées sur inscriptions 02 43 35 63 03 service.culturel@saint-calais.fr
Les mineurs sont placés sous la responsabilité de leurs parents.
Dans le cadre de l’exposition Rose , à découvrir du 7 avril au 30 mai au Centre culturel. .
Place de L Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr
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English :
Creative workshop: canvas with spray paint. Creation of an individual canvas using spray paint. Led by artist Flowrenc3.
L’événement Atelier créatif toile à la peinture en spray Saint-Calais a été mis à jour le 2026-03-17 par CDT72