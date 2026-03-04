Bach, Partitas BWV 826, 829 & 830 – Clavier-Übung I | Récital de clavecin à Genève, Autre lieu, Genève

Bach, Partitas BWV 826, 829 & 830 – Clavier-Übung I | Récital de clavecin à Genève Mercredi 11 mars, 20h00 Autre lieu

30.- / 20.- (AVS) / 10.- (membres et étudiants)

Bach, Partitas BWV 826, 829 & 830

Hadrien Jourdan, clavecin

Bach a plus de quarante ans quand il publie son Opus 1, première partie de la Clavier-Übung qu’on nomme aujourd’hui « Partitas ». Composées après les autres grands cycles de suites de danses (Suites françaises et allemandes dans leur appellation moderne), Bach leur confère un statut particulier, la reconnaissance d’une perfection aboutie, en les publiant à ses frais.

Forkel, son premier biographe, ne manque pas de reconnaître également le génie de ces compositions : « Jamais on n’avait encore vu ni entendu d’aussi excellentes compositions pour clavier ».

Conformément à la structure habituelle des suites de danses, chacune débute par un morceau d’ouverture, beaucoup plus varié dans les Partitas que dans les cycles précédents : Ouverture, prélude, toccata, fantaisie… Puis les danses traditionnelles encadrent ce que l’auteur nomme « Galenterien », pièces diverses de caractère…

Tout l’ouvrage est le témoignage le plus abouti du « gemischter Stil », mêlant influences françaises, italiennes et allemandes.

Au-delà de ces aspects formels, ces œuvres sont surtout un miracle d’expression émotionnelle et rhétorique qui touche, réjouit et ouvre un espace hors temps, « pour la récréation de l’esprit », comme le dit si joliment Bach…

Je vous donne rendez-vous pour vous imerger dans ces chefs-d’œuvre intemporels !

