Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Le Mans
samedi 10 octobre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Bachar Mar-Khalifé joue Christophe
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10 21:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Avec un bassiste et un batteur, le pianiste et chanteur Bachar Mar-Khalifé reprendra le répertoire de cet autre pianiste et chanteur qu’était Christophe pour un ultime tour d’honneur du Samouraï, un ultime tour de piste de la Señorita et un ultime tour de chant du Dernier des Bevilacqua. .
4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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