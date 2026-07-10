Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 20:00 –

Gratuit : non TARIF 3 de 12€ à 26€

Bachar Mar-Khalifé revisite l’univers de Christophe dans un concert sensible et libre. Pianiste, chanteur et compositeur, Bachar Mar-Khalifé aime brouiller les frontières entre jazz, électro, musique orientale et classique. Avec ce nouveau projet, il souhaite rendre hommage à son ami disparu. Entouré de fidèles complices, il redonne vie, avec délicatesse, à un répertoire exceptionnel et offre un concert intime où les mélodies familières se réinventent sous nos yeux.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr



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