Bachar Mar-Khalifé joue Christophe Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais
vendredi 13 novembre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-13 20:00 –
Gratuit : non TARIF 3 de 12€ à 26€
Bachar Mar-Khalifé revisite l’univers de Christophe dans un concert sensible et libre. Pianiste, chanteur et compositeur, Bachar Mar-Khalifé aime brouiller les frontières entre jazz, électro, musique orientale et classique. Avec ce nouveau projet, il souhaite rendre hommage à son ami disparu. Entouré de fidèles complices, il redonne vie, avec délicatesse, à un répertoire exceptionnel et offre un concert intime où les mélodies familières se réinventent sous nos yeux.
Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
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