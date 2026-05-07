BACHATA BOAT PARTY Port de l’Embouchure Toulouse
BACHATA BOAT PARTY Port de l’Embouchure Toulouse dimanche 10 mai 2026.
Toulouse
BACHATA BOAT PARTY
Port de l’Embouchure PORT DE L’EMBOUCHURE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 17:00:00
fin : 2026-05-10 22:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Cap sur la péniche Le Fenix au port de l’Embouchure venez danser toute la nuit dans un cadre de sunset !
Vivez une expérience entre danse, musique et coucher de soleil. Laissez-vous emporter par une ambiance festive jusqu’à 22h. Cadre exceptionnel, piste en plein air, bonne humeur garantie… le tout avec bar et restauration sur place pour profiter pleinement de la soirée ! 5 .
Port de l’Embouchure PORT DE L’EMBOUCHURE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Head for the Le Fenix barge at the Port de l’Embouchure: come and dance the night away in a sunset setting!
L’événement BACHATA BOAT PARTY Toulouse a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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