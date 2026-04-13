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CLUB MANGA 14 ans et +, Médiathèque des Izards, Toulouse

CLUB MANGA 14 ans et +, Médiathèque des Izards, Toulouse

CLUB MANGA 14 ans et +, Médiathèque des Izards, Toulouse samedi 30 mai 2026.

Lieu : Médiathèque des Izards

Adresse : 1 place Micoulaud 31200 Toulouse

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

CLUB MANGA 14 ans et + Samedi 30 mai, 14h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Un temps pour échanger sur vos lectures de mangas.

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie
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