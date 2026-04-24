Ludo adulte, Médiathèque Empalot, Toulouse

Ludo adulte Samedi 30 mai, 14h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Samedi 30 mai – 14h30

Jeux d’ambiance, de réflexion et de stratégie, dans le cadre de la semaine Le jeu envahit Toulouse.

Médiathèque Empalot

Durée : 2h30 – À partir de 14 ans

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

Jeux d’ambiance, de réflexion et de stratégie, dans le cadre de la semaine Le jeu envahit Toulouse.