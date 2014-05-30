Lumière et toi, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Lumière et toi Samedi 30 mai, 14h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Samedi 30 mai – 14h

Une expérience immersive où le geste primitif s’exprime à travers la peinture fluorescente, révélée et sublimée par la lumière noire.

Avec Lusmore-Daud, artiste invité par le festival Le Nouveau Printemps.

Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (niveau -1)

Durée : 2h – Pour les 6-12 ans

Goûter inclus, sur inscription à partir du 27 avril à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
action.culturelle@mairie-toulouse.fr
https://bibliotheque.toulouse.fr/hors-menu/nouveau-printemps

Le Nouveau Printemps