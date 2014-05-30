Lumière et toi, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Samedi 30 mai – 14h
Une expérience immersive où le geste primitif s’exprime à travers la peinture fluorescente, révélée et sublimée par la lumière noire.
Avec Lusmore-Daud, artiste invité par le festival Le Nouveau Printemps.
Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (niveau -1)
Durée : 2h – Pour les 6-12 ans
Goûter inclus, sur inscription à partir du 27 avril à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Le Nouveau Printemps