BACKROOMS Escape Game Cinéma Le Félix Labouheyre

Informations pratiques

Labouheyre

BACKROOMS Escape Game

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:10:00

fin : 2026-09-25 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Venez vous immerger dans l’univers des Backrooms

avec un ESCAPE GAME EXCLUSIF en avant séance ! Vous

aurez 15 minutes pour vous enfuir du cinéma sinon….

Pour participer à l’expérience, réservez votre place !

Venez vous immerger dans l’univers des Backrooms

avec un ESCAPE GAME EXCLUSIF en avant séance ! Vous

aurez 15 minutes pour vous enfuir du cinéma sinon….

Pour participer à l’expérience, réservez votre place

en nous contactant par mail à cinema.labouheyre@

gmail.com et

rendez-vous le Vendredi 25 Septembre à 20h10 pour

le début de l’aventure. .

Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com

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English : BACKROOMS Escape Game

Come immerse yourself in the world of *The Backrooms*

with an EXCLUSIVE ESCAPE GAME before the movie! You’ll

have 15 minutes to escape the theater—or else….

To take part in the experience, reserve your spot!

L’événement BACKROOMS Escape Game Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cœur Haute Lande