BACKROOMS Escape Game Cinéma Le Félix Labouheyre
vendredi 25 septembre 2026 · Cinéma Le Félix · Labouheyre
Informations pratiques
Labouheyre
BACKROOMS Escape Game
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre Landes
Tarif : 4.5 – 4.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:10:00
fin : 2026-09-25 23:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Venez vous immerger dans l’univers des Backrooms
avec un ESCAPE GAME EXCLUSIF en avant séance ! Vous
aurez 15 minutes pour vous enfuir du cinéma sinon….
Pour participer à l’expérience, réservez votre place !
Venez vous immerger dans l’univers des Backrooms
avec un ESCAPE GAME EXCLUSIF en avant séance ! Vous
aurez 15 minutes pour vous enfuir du cinéma sinon….
Pour participer à l’expérience, réservez votre place
en nous contactant par mail à cinema.labouheyre@
gmail.com et
rendez-vous le Vendredi 25 Septembre à 20h10 pour
le début de l’aventure. .
Cinéma Le Félix 2 rue de l’hôtel de ville Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 11 68 cinema.labouheyre@gmail.com
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English : BACKROOMS Escape Game
Come immerse yourself in the world of *The Backrooms*
with an EXCLUSIVE ESCAPE GAME before the movie! You’ll
have 15 minutes to escape the theater—or else….
To take part in the experience, reserve your spot!
L’événement BACKROOMS Escape Game Labouheyre a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cœur Haute Lande
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